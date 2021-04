Nukra karjääriga rallisõitja tunnustas talendikat Rovanperät: tema esiletõus on olnud fenomenaalne

«Tema esiletõus rallimaailmas on olnud fenomenaalne. Ta näitas kohe esimesest võistlusest, et temaga peab arvestama ning on enda taset ainult rallidega tõstnud. Rovanperä teeb väga vähe vigu ja näitab suurepärast minekut kõikidel pinnastel,» kiitis Lindholm noort kaasmaalast.

60-aastasel Lindholmil on Rovanperässe väga palju usku. Sestap arvab, et 20-aastane noormees võib vabalt tänavu maailmameistriks tulla. «Ta on kindlasti üheks soosikuks MM-tiitlile,» kostis Lindholm ning tema jutus on olemas ka tõetera, kuna hetkel pärast kaht rallit juhib punktitabelit just Rovanperä.

MM-tiitli võitmine pole kindlasti nõnda lihtne, kui seda mõned aastad tagasi. Hetkel omavad rallivõitudeks võimalusi nii Hyundaiga kihutavad Ott Tänak, Thierry Neuville, Dani Sordo, Craig Breen ja Toyota sõitjad Sebastien Ogier, Elfyn Evans ja Rovanperä ise.

«Enam pole see kahe konkurendi heitlus MM-tiitlile. Praegu on reaalselt 4-5 mehel ihaldatud trofee endale noppida. Jah, Kalle on üks nendest,» lõpetas Lindholm.

Kuigi omad lootused on ka M-Spordi võistkonnal, siis Lindholm nendesse tänavu väga ei usu. Küll aga näeb ta neil võimalusi järgmisel aastal, mil ralliradadele tulevad uue generatsiooni ralliautod.

Lindholmi enda karjäär rallisõitjana lõppes üsna traagiliselt. Nimelt oli tema karjääri kohutavaim päev 2009. aasta 18. juuli, mil ta sõitis Lõuna-Eesti rallil teelt välja ning selle tagajärjel hukkus 35-aastane pealtvaataja.

«Selline õnnetus on kõige šokeerivam asi, mis inimesega juhtuda saab. Ma ei ole saanud magada, sest see käib kogu aeg peas ringi,» lausus Lindholm neli päeva pärast traagilist õnnetust.