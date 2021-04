Tänak: Horvaatias näeb Hyundai tõelist palet

Soomes saavutatud võit kergitas eestlase WRC punktitabelis viiendale kohale ning sellega korvas ta kuhjaga Monte Carlo ebaedu, kus Tänak rehvipurunemiste tõttu katkestama oli sunnitud.

Juba Soomes oli näha, et Hyundai on selge edasimineku teinud võrreldes varasemaga ning veelgi suuremaid arenguid saab näha Horvaatias. «Talverallid on väga erilised MM-sarjas, kuid need ei näita auto tõelist võimekust. Oleme teinud pärast Soome osavõistlust veelgi arenguid ja teeme neid läbi terve hooaja,» selgitas Tänak.

Tänavu on MM-sarjas suurem rõhk pandud asfaldirallidele. Lisaks Horvaatias toimuvale osavõistlusele sõidetakse puhtalt asfaltil veel ka Belgias, Kataloonias ja Jaapanis. «Väga oluline on Horvaatias hästi esineda. Seda juba puhtalt põhjusel, et asfaldirallide osakaal on MM-sarjas tõusnud. Horvaatias näeme Hyundai tõelist palet,» jätkas Tänak.

Viimati sõideti puhas asfaldiralli 2019. aastal Saksamaal. Toona näitas Tänak väga head minekut, kuid seda Toyota roolis. Horvaatia MM-ralliks valmistub Tänak sel nädalavahetusel Itaalias legendaarsel Sanremo rallil. Koroonaviiruse tõttu on testimised väga piiratud ja seega iga kilomeeter kulla hinnaga.