Viis korda autorallis Eesti meistriks kroonitud Margus Murakas usub, et pilootide liikumist on raske ennustada. «Tavaliselt on enam-vähem teada, et Soome ralli ajaks augustis on tehtud tulevaste perioodide kokkuleppeid. Aga see ei ole rusikareegel,» räägib ta.