Djokovici isa: 15 aastat tagasi ründas Federer mu poega. Ta pole hea inimene

Srdan Djokovic on viimastel nädalatel külastanud mitmeid Serbia telesaateid, rääkides seal oma pojast ja varsti algavatest Serbia lahtistest meistrivõistlustest. Samas ei suuda 60-aastane Djokovic seenior hoida keelt hammaste taga ning rääkis sekka ka Federerist.

«Mulle tundub, et läänemaailm on moondunud. Nad on rünnanud Novakit alates päevast, mil temast sai maailma parim mängija ning ta hakkas ohustama Rogerit ja Rafat (Rafael Nadali – toim),» ütles Djokovic.