Blogi ⟩ Oivaliselt võimalusi lahendanud PSG murdis võõrsil Bayerni, Chelsea astus suure sammu poolfinaali suunas

Kui aga kohtumisest räägida, siis kulges see täielikult Bayerni domineerimisel, kuid sakslastele said saatuslikuks PSG osavad kontrarünnakut. Juba teisel minutil lendas pall Eric Maxim Choupo-Moting pealöögist põiklatti, kuid järgmisel hetkel maandus pall Kylian Mbappe löögist Bayerni väravas. Oma rolli mängis ka Manuel Neueri ebaõnnestunud püüdmine.

Viimane sõna jäi siiski Kylian Mbappele ja PSG-le, kes taaskord oskusliku kiirrünnakuga prantslased taaskord juhtima viis. See jäi ka kohtumise viimaseks tabamuseks, kuid nädala pärast toimuvaks korduskohtumiseks on kõik veel selguseta.

PSG staarründaja Kylian Mbappe teataski, et Lewandowski puudumine tähendab pariislastele head uudist. PSG peatreener Mauricio Pochettino hoiatas aga, et Bayern ei tähenda ainult Lewandowskit, ehkki too on uskumatult hea jalgpallur.