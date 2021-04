Rikberg šokeerivast kaotusest: võistkond tuli Pärnusse, aga jättis oskused Tartusse

Eelnevad selle hooaja omavahelised lahingud olid suvepealinlased kaotanud ning kodustel meistrivõistlustel jäädi kindlalt neljandaks. Sellele vaatamata suudeti end nüüd koguda, Tartul lasti kolmes geimis teenida 22, 18 ja 19 silma.

«Tundub, et võistkond tuli Pärnusse, aga oskused jäid Tartusse maha. Väga lühidalt kokkuvõttes: katastroof oli see mäng,» tõdes kaotajate peatreener Alar Rikberg.

«Olgu need nooremad või vanemad mehed, aga tundub, et kuigi ma seda sada korda ütlesin, siis ainult mina uskusin, et saab raske olema. Ülejäänud pigem tegid nalja, mõtlesid, kuidas praami peale minna ja Kuressaares Final Four'i mängida,» jätkas ta.

Veerandfinaalid peetakse kahe võiduni. Järgmine kohtumine toimub laupäeval ning vajadusel kolmas lahing päev hiljem. «Ega meil palju aega pole, et natuke mõttemaailm ümber keerata,» nentis Rikberg. «Eks me nuputame. Nädalavahetus näitab, kas selles meeskonnas on ka sisu või on rohkem juhuslikkust.»

Pärnu jaoks on tänavune hooaeg kulgenud väga raskelt. Peatreener Avo Keel jäi uhke võidu järel siiski üsna vaoshoituks.

«Esimene mõte: kahju, et see seeria käib kahe võiduni. Meil on n-ö pool tööd tehtud, Tartul on terve töö veel ees. Aga läheme nädalalõpuks sinna ja vaatame, mis saama hakkab,» arutles kogenud pealik.

«Meie mängisime täna väga kindlalt, Tartu nii kindlalt ei mänginud. Oli see tingitud meie mängust või mitte... Ma arvan, et meie mäng oli ka üks suur põhjus. Tartu meestest oli mõnel üksikul rünnakuefektiivsus 40 [protsenti] või üle. Nüüd nad siis tunnevad, et mis tunne on vahepeal olla meie nahas.»

Keele sõnutsi tuleb rahuolu tunda juba selle üle, et hooaega õnnestus pikendada. Vähemalt kaks mängu peab Pärnu tänavu kindlasti.