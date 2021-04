VIDEO ⟩ Pikalt vigastuspausilt naasnud Durant näitas klassi ja ei eksinud ühelgi viskel

Vahetsusest sekkunud ääremängija viskas 19 minutiga 17 punkti, korjas seitse lauapalli ja jagas viis resultatiivset söötu. Kusjuures märgiline on see, et 32-aastane tähtmängija ei eksinud mitte ühelgi viskel (kahesed 3/3, kolmesed 2/2, vabavisked 5/5).

Kusjuures kaotuses Netsi vastu sai läbi ka supertalendi Zion Williamsoni rekordiline seeria. Nimelt oli Pelicansi noor täht visanud 25 järjestikuses mängus 20 või enam punkti vähemalt 50-protsendilise visketabamusega. Sellega jagab ta nüüd selles arvestuses koos Shaquille O'Neal'iga rekordit. Täna jäi ta «kõigest» 16 punkti peale ja seetõttu rekordi ainuomanikuks veel ei kerkinud. Samas on Williamson alles 20-aastane ja tal on veel kõvasti aega, et see enda nimele tulevikus noppida.