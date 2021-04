Eestis elav ralliäss karmidest koroonapiirangutest: need panevad mõtlema, kas julgen väljas liikuda

Suninen tõi välja, et kui keegi on karantiini määratud, siis saab ta kodust lahkuda vaid poes käimiseks. «Politsei võib tulla ukse taha kontrollima ja teha trahvi, kui sind kodus ei ole. Ma olen lugenud, et need võivad ulatuda kuni 9600 euroni. See paneb mõtlema, et niisama käike teha ei taha,» rääkis soomlane YLe-le.