Petturid, värisege! Teadlased leidsid revolutsioonilise viisi, kuidas dopingusportlasi vahele võtta

Igal aastal avaldab WADA keelatud ainete nimekirja, mille hulka kuuluvad ka steroidid. Paraku võib uriiniproovidest olla keeruline eristada, kas tegu on endogeensete steroide (tekivad looduslikult) või eksogeensete steroididega (väljaspoolt tarvitavad). Lisaks arendavad dopingulaborid pidevalt uusi keelatud aineid, millest antidopingul pole veel aimugi.

«Kui arendame välja meetodi avastamaks keelatuid aineid, arendavad dopingulaborid omakorda uusi aineid, mis annavad sportliku eelise,» kordas projekti juhtivteadur Christopher Chouinard vana tõde, et antidoping on valemänguritest pidevalt sammu maas.

Küll aga lubas Chouinard, et nüüd on ka antidopingul võimas relv, millega dopingu vastu võidelda. Tema meeskonna arendatud meetod teeb uriiniproovis molekulid katki ning eraldab need fragmentideks. Nii saavad antidopingulaborid tuvastada algse puutumatu ühendi. Seejärel kasutavad teadlased teist spetsiaalset eraldamismeetodit, mis võimaldab teha vahet looduslike steroidide ja sünteetiliste steroidide vahel.