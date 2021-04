Spordi lühiuudised: võidukad PSG ja Chelsea, Eestile võib sülle kukkuda ootamatu olümpiakoht

PSG ja Chelsea haarasid ohjad enda kätte

Kui teisipäeva õhtul saatis ­Meistrite liiga veerandfinaalides edu ­Manchester Cityt ja Madridi Reali, siis kolmapäeval said 90 minuti ­lõppedes rahulolevalt platsilt minema ­jalutada Pariisi Saint-Germaini ja Londoni Chelsea mehed. PSG oli mulluse ­finaali korduskohtumises 3:2 üle ­Müncheni Bayernist. Kuigi kohtumine kulges suures osas sakslaste domineerimisel, said neile lõpuks saatuslikuks ­vastaste kontrarünnakud. Prantsusmaa klubi eest tegid skoori Kylian Mbappe (2 x) ja Marquinhos, Bayerni kaks tabamust kirjutati vastavalt Eric Maxim Choupo-­Motingi ja Thomas Mülleri nimele. Kuivõrd mäng toimus Münchenis, tuleb valitseval tšempionil edasipääsemiseks järgmisel nädalal toimuv korduslahing võita vähemalt kahe väravaga. Selles osas näitas neile eeskuju Chelsea, kes alistas Mason Mounti ja Ben Chilwelli tabamuste toel võõrsil Porto 2:0.