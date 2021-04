Heiki Nabi: vastik on vaadata, et mind nimetatakse dopingutarvitajaks

Saatejuht Timo Tarve alustas intervjuud Heiki Nabiga küsides, kuidas mees end hetkel tunneb ja millised lood on võitlusvaimuga. «Tunne on küll tõsiselt halb, kuid pean edasi võitlema. Sisimas lootsin, et B-proov tuleks negatiivne, kuid läks nii nagu eeldada oli. Raske ja karm aeg, kuid peame edasi liikuma,» selgitas Nabi.

Eelkõige käib Nabi jaoks võitlus nii enda maine päästmisel kui ka ajaga. Tokyo olümpiamängudeni on jäänud 104 päeva, kuid Eesti medalilootus usub, et võimalus suurvõistlusel osaleda, säilib. «Tokyo olümpiamängud pole kindlasti maha maetud. Pean esmalt tõestama enda süütust, sest kordan veelkord üle, et teadlikult pole ma Letrosooli kunagi tarvitanud. Ma ei ole hetkel kuidagi nõus, et mind nimetatakse dopingutarvitajaks. Pean lähinädalatel koduma võimalikult palju tõendeid ja tegema erinevaid analüüse, et süüst pääseda,» jätkas Nabi.

Meedias on viimastel päevadel käinud Nabi nimi läbi erinevate tiitlitega. On inimesi, kes tõesti usuvad maadlejat, kuid leidub ka teisiti arvajaid. Sportlasele endale on just neid viimaseid valus lugeda. «Vastik on, et selline sõda on lahti läinud. Minu jaoks teeb selle hullemaks asjaolu, et mind nimetatakse ebaausaks, kuid see pole nii. See on tõesti karm,» lausus Nabi.

Esialgse võistluskeelu tõttu pole Eesti maadlustipp saanud korralikult ka treenida. See kõik on avaldanud mõju tema füüsisele, sest kaheksa aastaga ehitatud massist kadus mõne nädalaga lausa seitse kilogrammi. «Füüsis on tõesti kehv, sest treeningud ei kulge nii nagu nad peaksid. Osa energiast läheb ikkagi praeguse mure lahendamiseks. Sellele ei aita kaasa ka fakt, et pean ainult iseseisvalt treenima ehk külastada jõusaali ja välitingimustes joosta. Maadlus tunnetus on sisuliselt olematu,» jätkas maadleja.

Olümpiamängudele pääsemiseks peab Nabi enda süütust tõestama Rahvusvahelise Spordiarbitraažis (CAS). Teadupärast venivad tavaliselt kohtus erinevad otsused, kuid Nabi püsib endiselt optimistlik. «Oleme arusaanud, et sellises olukorras CASi lahendused ei tohiks väga pikad olla. Ka nemad arvestavad, et Tokyo olümpiani pole kaua aega. Loodetavasti saame sellega kiiresti ühele poole, kuid esmalt tuleb oodata B-proovi täpsed andmed ning nendega võib kuluda kuni kaks nädalat. Ehk ikka nõnda kaua ei lähe,» tõdes Nabi.