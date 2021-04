Ralliportaal: Tänak pole just hübriidtehnoloogia suurim fänn

Itaalia ralliportaal Rallyssimo toob üllatuslikult välja, et Ott Tänak ei ole hübriidtehnoloogia just suurim fänn. Sestap on võimalik, et seetõttu tõmbab ta oma karjäärile pärast tänavust hooaega joone alla, kuid seda peetakse väga ebatõenäoliseks.