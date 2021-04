Latvala: MM-sarja liidrikoht ainult kannustab Rovanperä veelgi paremini tegutsema, ta ei tunne mingit pinget

«Ma usun, et praegune seis ainult kannustab teda. Kindlasti võib arvata, et MM-sarja liidrikoht paneb talle meeletult pingeid peale, kuid Kalle on väga rahulik sõitja ning teab, mida säärases olukorras teha,» selgitas Latvala Jaapani meediale.

Siiski tunnistab Latvala, et Rovanperä jaoks on tegemist uue kogemusega, millest ainult õppida. «Kalle arvab, et see on väga positiivne kogemus. Ta on valmis end taaskord tõestama. Talle tuleb praegune olukord kasuks, sest ta on endiselt väga noor sõitja. Kalle saab aru, et konkurendid on endiselt väga tugevad, kuid Horvaatias ei tule esikohalt startimine kuidagi kahjuks,» jätkas Latvala.