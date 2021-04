Tuuli Tomingas läheb operatsioonile

«Jalad on lihtsalt otsustanud mitte koostööd teha. Iga ringiga läksid aina rohkem ja rohkem krampi,» sõnas ta pärast tiitlivõistluste individuaaldistantsi 75. kohta. «See on hooaja algusest peale olnud ja teatud ilmadega on see hullem. Siin [Pokljukas] on iga jumala võistlus olnud see probleem üleval. Mingil määral on ta minu eripära. Võib-olla oli asi saabastes, aga nüüd on see asi süvenenud ja lihased, mis ei peaks olema koormatud, on nii väsinud, et ilmselt ei ole ära taastunud.»