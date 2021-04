BC Kalev/Cramo nullis Riia VEFi tugevad küljed ja võitis Eesti-Läti korvpalliliiga

Kalev jäi otsustavas kohtumises avaveerandiga taha 20:29, kuid jõudis poolajavileks viigini ning teisel mängupoolel haaras iga minutiga initsiatiivi ühe tugevamalt enda kätte. Kolmanda veerandi järel see veel punktides väga ei väljendunud (vahe kolm punkti), kuid Meistrite liigas 16 parema sekka jõudnud Läti esiklubile viimasel kümnel minutil enam võimalust ei jäetud. Štelmahers mängis treeneripingil üle kaasmaalase Janis Gailitise.

«Oleme võidu üle väga õnnelikud ja oma esitusega väga rahul!» ütles rõõmus Štelmahers Postimehega vesteldes. «Meeskond esitas tubli partii ja näitas kõvasti iseloomu. Teadsime, kui tähtis on see mäng Eestile, klubile, meile endale. Mängijad võitlesid ennast säästmata ja see tõi edu.»