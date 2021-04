Olümpiaprogrammi juht Marko Kaljuveer ütleb Postimehele, et tegelikult pole spordipeo ülekandja näiliselt hiline teadasaamine mingi haruldus. «Seda on varem ka olnud,» märgib ta. «Mida varem teada saad, seda rahulikum on ettevalmistust teha ja eelarvega tegeleda, aga umbes aasta võrra ette teadmine pole midagi erilist. Meenutan, et ARD ja ZDF (Saksamaa avalik-õigluslikud kanalid – H. L) said 2018. aasta Pyeongchangi õigused kätte kuskil pool aastat enne mänge.»