Ratsutamisringkond on ajaloolise olümpiakoha ootel

Suvel toimuvatele olümpiamängudele pääseb 60 koolisõitjat. Lõviosa ehk 42 sportlast tagab koha kolmeliikmeliste võistkondade kaudu, individuaalseid kohti jagatakse 15. Korraldajamaale Jaapanile on tagatud kolm pääset. 40-aastane Ellermann ja eelmisel nädalal 13. sünnipäeva tähistanud mära Donna Anna on varunimekirjas esimesed. Kui lähedal Eesti ratsaspordi olümpiadebüüt siis ikkagi on?