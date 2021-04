Täna otsepilt ⟩ Kas saarlastel õnnestub kodusel finaalturniiril lätlased paika panna?

Saaremaa ridades on tagasi vahepeal hüppeliigese vigastusega eemal olnud diagonaalründaja Hindrek Pulk. Peatreener Ioannis Kalmazidis ütleb, et tema meeskonnal on vastasest rohkem kogemusi ja see eelus tuleb ära kasutada. «Meie meeskond on heas seisus, Hindrek on õnneks ka tagasi. Väikeseid vigastusemuresid ikka on, ent ei midagi liiga tõsist. Oleme näljased, et saaks viimased mängud edukalt peetud. Tahaks kodusaalis midagi võita,» sõnas Kalmazidis.

«Jekabpils on väga ohtlik meeskond, noorte ja energiliste mängijatega. Neil on noorusele vaatamata hea tase, Kristaps Smits on liider, aga nad vahetavad tihti ka mängijate positsioone ja neil on käike, et mängu vajadusel muutus tuua,» kirjeldab ta vastast. «Püüame oma asjadele keskenduda, meil on kogemusi veidi rohkem ja edu saavutamiseks peame nende nooruse entusiasmi ja energiat kontrolli all hoidma. Kui nad saavad emotsiooni üles, siis on meil raske.»