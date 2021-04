Tallinna Selver alistas poolfinaalis Tartu Bigbanki, kes kaotas lisaks mängule veel liidrit

«Liikumisel käis säärest prõks läbi. Hüppama enam ei hakanud. Aastaid tagasi on sarnaseid probleeme olnud. Kui hull see asi on, seda veel ei tea. Ma ei usu, et ma homme mängin,» andis Tartu sidemängija Toobal mõista, et pronksikohtumist ta Jekabpilsiga ilmselt ei mängi.

Bigbanki juhendaja Alar Rikberg läheb poolfinaalile vastu võidumõtetega. «Mina lähen poolfinaalile vastu võiduplaaniga,» sõnab Rikberg. «Lihtne ei saa see muidugi olema. Selver on kvaliteetne meeskond, aga ka nemad on näidanud, et sarnaselt meile võib ka neil ärakukkumisi ette tulla. Finaalturniir on oma olemuselt rohkem juhuslik, sest kõik on ühes mängus kinni. Aega vigade paranduseks on väga vähe ja suurt rolli mängib, kes saab paremini alguses minema. Aga poolfinaalis mängime mõlemad võõral platsil, ses osas oleme võrdses seisus. Praegu pole aega panna meeskonda paremini mängima või uusi asju õppida. Aega on vaid vormi ja teravust hoida ning oma tase välja mängida,» lisas juhendaja.