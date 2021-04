USAs üha paremat hoogu leidev Adul jõudis teist korda esikümnesse

Järgmine võistlus on NEC Championship 16.-18. aprillini Penn National Golf Club & Inn väljakul. Kahjuks pole me see aasta treeninglaagrites ega soojemates osariikides võistlemas käinud, sest koroona pärast peame oma osariigis olema - vastasel juhul tuleb karantiinis olla. Tavaliselt toimub NEC Championship Floridas, kuid sellel aastal koroona tõttu New Jersey’s,» sõnas Adul oma kommentaaris.