Otseblogi ⟩ Kas Müncheni Bayern suudab PSG esitatud väljakutsele vastata?

PSG vs. Müncheni Bayern

Nädalavahetusel peetud Bundesliga mäng Berliini Unioniga Bayernile just kuigi palju enesekindlust ei süstinud, sest pealinnaklubiga mängiti 1:1 viiki. PSG teenis seevastu Strasbourgi üle 4:1 võidu.

Mauricio Pochettino (PSG): «Juhtuda võib kõike. Bayern on maailma üks paremaid meeskondi. Austan neid meeletult, kuid samas oleme enesekindlad ja teame oma tugevusi. Teame, et peame mõtlema mängu võitmisele.»

Hansi Flick (Bayern): «Peame lööma vähemalt kaks väravat. See on raske ülesanne, kuid selliste mängude nimel me jalgpalli mängimegi. Tahame teha Pariisis väikese üllatustulemuse ja oleme õnnelikud, kui sellega hakkama saame.»