Venemaa ja Itaalia lubavad EMil publiku tribüünidele

Agentuuri Ansa teatel on Itaalia valitsus nõustunud lubama Rooma olümpiastaadionile veidi enam kui 18 000 inimest. See teeb kogu staadioni mahutavusest ca 25 protsenti. Väidetavalt on valitsuse otsus saadetud ka Itaalia jalgpalliliidu presidendi Gabriele Gravinale, kes sellega peaks peagi avalikkuse ette tulema.