Meedia: Manchester United on Paul Pogba valmis Ronaldo eest Juventusesse saatma

Väljaande väitel on United valmis loovutama Paul Pogbad Juventusesse, kui sealt saadakse vastu Cristiano Ronaldo. Mõistagi tuleb Juventusel lisada veel üleminekutasudena 30 miljonit eurot.

36-aastase Ronaldo hooaeg Itaalias on selgelt ebaõnnestunud. Viiekordne maailma parim jalgpallur jääb suure tõenäosusega ilma Itaalia meistritiitlist ning ka Meistrite liigas langeti konkurentsist juba kaheksandikfinaalis.

Ronaldost kaheksa aastat noorem Pogba tuli Unitedisse 2016. aasta suvel just Juventusest. Viie hooajaga pole õiget läbimurret õnnestunud teha, kuid viimastel kuudel on selgelt olukord paranenud. Unitediga on tal õnnestunud võita liigakarikas ning Euroopa liiga tiitel.