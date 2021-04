Kristjan Ilves meenutas lapsepõlve: isa pidigi lihtsalt leppima, et selline ma olen

«Mu esimene mälestus pärineb kusagilt aiast,» alustas tänavu MK-sarjas 17ndaks tulnud elvalane. «Isa on rääkinud, et tegelikkuses polnud isegi lund väljas, lihtsalt maapind oli veidi jääs. Mina aga nägin, et kuna õues on valge, siis tormasin õue ja paningi suusad alla. Isa nentis selle peale siis, et ma olengi lihtsalt selline tüüp ja sellega tuleb leppida.»

Ilves meenutab, et kahevõistluspisik jõudis temani treenerist isa Andruse kaudu, kuigi papa seda esiti väga ei soovinud. «Isa ei tahtnud, et ma käiksin temaga mäel kaasas, kuna ma olin väga tüütu. Aga iga kord, kui mind vanemasse gruppi ei kaasatud, siis ma jonnisin. Nõnda tal tuligi lihtsalt mind trenni kaasa võtta. Ja sellest ajast saati olengi seda ala väga nautinud,» meenutab Ilves.

Lisaks tõi noormees esile, et kui sa oled Eestis mingil alal hea, siis üritatakse sind misiganes viisil abistada. «Just seetõttu on mul õnnestunud jõuda praeguseks Norra koondise juurde, kus saan treenida maailma parimate sportlastega,» sõnas ta. «Vahel on see häiriv, et ma olen neil sabas, mitte ei vea neid. Aga nii on. Spordis pole alati asi tulemustest, vaid lihtsalt tuleb sportlasena paremaks muutuda.»