Otseblogi ⟩ Dortmund lõi Cityle kiire avavärava, Liverpool surub Reali

Enne mänguõhtut:

Dortmundi Borussia – Manchester City

Avakohtumises teenis Manchester City tänu Phil Fodeni viimase minuti võiduväravale 2:1 võidu. Paari võitja läheb poolfinaalis vastamisi mulluse finalisti PSG-ga.

Eden Terzić, Dortmundi peatreener: «Usk on meil suur, kuid ainuüksi sellest ei piisa. Oleme tõestanud, et suudame tugevate vastu mängida. Ees ootav ülesanne on julmalt raske. Peame olema julged ja kõvasti töötama.»

Pep Guardiola, Manchester City peatreener: «Kindel ei ole mitte miski. Esimesest mängust on meil all hea tulemus. Peame end uuesti kehtestama. Võtame asja samm-sammult. Tahame mängu võita, kaugemale me praegu ei vaata.»

Liverpool – Madridi Real

Hispaanias peetud kohtumises teenis Madridi Real veenva 3:1 võidu. Veerandfinaalpaari võitja kohtub poolfinaalis Londoni Chelseaga.

Jürgen Klopp, Liverpooli peatreener: «Kui oled 1:3 kaotusseisus, siis tundub, nagu oleksime mängust väljas. See tähendab, et meil pole midagi kaotada. Anname endast kõik – see on meie töö. Kui suudame luua rohkem võimalusi kui Madridis – mis peaks olema lihtne ülesanne, sest seal polnud meil väga variante –, siis võib kõike juhtuda. Me ei saa võtta suuri tagasitulekuid iseenesest mõistetavana, eriti ilma publikuta mängides.»