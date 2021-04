Cityga ajaloolise võimaluse lävel olev Guardiola: võtame mäng korraga

Nimelt on tegemist alles teise korraga klubi lähiajaloos, kui neil on õnnestunud eurosarjas nelja parema sekka jõuda. Esimene kord pärineb hooajast 2015-16, kus madistati finaalipääsu nimel Madridi Realiga, kuid jäädi kahe mängu kokkuvõttes 0:1 kaotajaks.

Ainuüksi Meistrite liigas triumfeerimine oleks klubi jaoks ajalooline sündmust, kuid tegelikkuses on Pep Guardiola hoolealustel võimalik teha midagi tõeliselt enneolematut. Neil on lisaks Meistrite liigale võimalik triumfeerida ka koduses Premier League'is, FA karikasarjas ning liigakarikasarjas ehk teha kokkuvõttes nelikvõit.

Hispaanlasest juhendaja on selles teadlik, kuid ei hakanud eile pärast mängu asjadest ette ruttama. «Me ei räägi nelja karika võitmisest. Võtame mäng korraga. Vaja on veel kolme võitu, et võita liiga, Meistrite liigas oleme poolfinaalis, karikasarjas samuti ja liigakarikas ootab meid finaal. See on uskumatu, mida oleme korda saatnud,» lausus Guardiola, kes oskas rõhutada ka kolmapäevase saavutuse tähtsust. «Oleme alles teist korda poolfinaalis. Meie klubi ajalugu ei ole selles osas veel kuigi pikk, aga me alles hakkasime seda ehitama.»