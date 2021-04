Toyota meestel võib Horvaatias olla küll kerge eelis, kuid Adamo selle pärast liigselt ei muretse

Kuigi Horvaatias, mis teaduspärast on asfaldiralli, see veel liiga palju rolli ei mängi, siis alates hooaja neljandast etapist, mil kihutama hakatakse kruusal, on isegi kasulikum MM-sarja üldarvestuses veidi tagapool olla.

«Hooaeg on veel pikk ja arvestades stardijärjekorra seadmist, siis pole ka kruusarallidele esikohalt just kõige parem vastu minna,» lausus Arctic Rally järel ka seitsmekordne maailmameister Sebastien Ogier.

Ent Horvaatiat silmas pidades võib punktitabelis eespool paiknemine osutuda ikkagi kasulikuks. Nimelt on asfaltrallide puhul sage see, et esimesed sõitjad tassivad kurve lõigates rajale mulda ja kive, mis muudavad tagantpoolt startijate pidamist kehvemaks.

Kui samamoodi läheb ka Horvaatias – tegemist on uue ralliga, mistõttu keegi liiga täpselt asju ennustada ei oska – on eelis Toyota meestel, kes pääsevad avapäeval rajale vastavalt esimese, kolmanda ja neljandana. Hyundai sõitjatest on ainsana soodsas olukorras Thierry Neuville, kes on MM-sarjas hetkel teine. Ott Tänak pääseks rajale aga viiendana ja Craig Breen kuuendana.