Kirt soovib vaktsiini, kuid õiget ajastust on keeruline leida

Kirt ütles TV 3 spordiportaalile antud intervjuus, et pöiavigastuse tõttu läksid tema plaanid kuu võrra nihkesse. Täpselt samal põhjusel ei kiirusta Kirt end praegu ka vaktsineerima. «Praegu on iga trenn arvel. Inimestel on tekkinud [vaktsiinile] erinevaid reaktsioone. Mõnel on kolm-neli päeva palavik ja nõrk olla. See tähendaks nädalast kaotust,» lausus MM-hõbe.