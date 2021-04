Eesti parimad FIFA mängijad saavad võimaluse mängida MMil

Võimalus Eesti koondisesse pääseda on Eesti kodanikul või Eesti elamisloa omanikul, kes on vähemalt 16-aastane. Turniir toimub FIFA 21 PlayStation 4 versiooniga ning osalemiseks on vajalik PS+ konto. Eesti võistluse eelturniir toimub 22. aprillil algusega kell 19.00 ning finaalturniir kaheksa mängija osavõtul peetakse päev hiljem, 23. aprillil kell 19.00. Turniiri korraldab e-Sport Media Group koostöös Eesti Jalgpalli Liiduga.

«Senised Eestis peetud FIFA turniirid on osutunud väga populaarseteks ning mul on hea meel, et õnnestus käed lüüa jalgpalliliiduga, et selgitada välja ametlik Eesti koondis. 23. aprillil toimuval finaalturniiril võtavad osa seniste meistrivõistluste seitse paremat, kuid pidasime õiglaseks, et Eesti koondise esindamiseks anname kõikidele huvilistele ühe võimaluse lisaks. Seega, kui mängid FIFA-t ja soovid Eesti paremikuga oma taset võrrelda, siis tasub kindlasti end 22. aprillil toimuvale turniirile registreerida!» sõnas e-Sport Media Group eestvedaja Andri Allas.