Veerpalult võeti teenetemärgid, kuid toetused on endiselt alles. Kas riik peaks olümpiavõitjalt ka need ära võtma?

Kõik olümpiavõitjad teenivad eluaegse toetuse, mis 2020 veebruari seisuga on 4600 eurot aastas. Kümme aastat enne pensioniea kättejõudmist (praeguse seisuga 55. eluaastal) lisandub täiendavalt riiklik toetus, mis on seotud keskmise palgaga. Toetuse täismäär on 2021. aastal 1441 eurot kuus.

Olümpiamängude hõbe- ja pronksmedalistid saavad Kultuurkapitali kaudu EOK-lt toetust alates 53. eluaastast. 2020. veebruari seisuga on olümpia hõbemedalistide toetus 2700 eurot aastas ja pronksmedalistidel 2350 eurot aastas.

Olümpiavõitjale määratud toetust saavad isikud, kes on tulnud olümpiamängudel või paraolümpiamängudel Eesti Vabariiki esindades olümpiavõitjaks. Toetust saavad ka need, kes on Eesti kodanikud ja on saavutanud olümpiavõidu enne 1988. aastat, esindades NSV Liitu.

Tänavu veebruaris 50. sünnipäeva tähistanud Veerpalu on karjääri jooksul võitnud olümpiamängudelt kaks kuldmedalit ning veel ka ühe hõbeda.

Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutuse nõukogu liige Kristjan Port ütles ETV saates «Terevisioon», et Veerpalult nende toetuste ära võtmine on kindlasti arutelu koht. «Mulle tundub, et see on vaieldav rahavalik, eriti arvestades, mida oleme teada saanud. Raha omanik otsustab selle saatuse üle ja seetõttu tuleb oodata, kuidas riik reageerib,» tõdes Port.