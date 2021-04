Michael Schumacheri maja pandi ligi 60 miljoni euro eest müüki

Lisaks majale käib krundiga kaasa ka enam kui kaks hektarit maad, mille koguväärtuseks hinnatakse peaaegu 59 miljonit. Täpselt pole teada, mida perekond Schumacherid selle tuluga soovivad teha, kuid ei saa kindlasti välistada, et seda kasutatakse vormelilegendi ravikuludeks.

On ju teada, et Schumacheri ravi on väga kulukas. Nädalas läheb tema hooldamine perekonnale maksma ca 56 000 eurot, mis teeb aastas ca kolm miljonit eurot.