Kultuurikapital eraldas Veerpalule 5400 eurot

Üheks toetuse saajaks on ka Andrus Veerpalu, kellele Kultuurikapital eraldas 5400 eurot. Otsuse juures on toetuse kasutamise eesmärgina välja toodud «olümpiamängudel kuldmedali võitnud sportlase tunnustuspreemia». Kuigi summa on eraldatud, siis Kultuuriministeerium selgitas Postimehele, et säärast summat pole olümpiavõitjale veel makstud.