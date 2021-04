Külmanärvilisel Rovanperäl on Horvaatia ralli eel üksainus soov

Järgmisel nädalavahetusel kihutavad WRC-autod Horvaatia asfaldil. Kuigi võiks arvata, et esimesena rajale pääsev 20-aastane Rovaneprä tunneb teatavat lisapinget, siis soomlase sõnul ei vasta see üldse tõele.

«Olen hooaja alguse üle väga õnnelik. Loodetavasti suudame sama rada jätkata. Kuigi juhin MM-sarja, ei tunne ma mingisugustki pinget. Sõidetud on ainult kaks etappi ja ees ootab pikk hooaeg,» andis Rovanperä mõista, et hooaeg on alles lapsekingades.

Kahe etapiga on Rovanperä kogunud 39 punkti, mida on neli rohkem kui teisel kohal oleval Thierry Neuville’il (Hyundai). «Olukord on muidugi kena, kuid peame kõvasti töötama, et seda positsiooni hoida. Olen Horvaatia eel põnevil. Saan nüüd esimest korda pärast Monza rallit sõita asfaldil,» lausus Rovanperä, kelle sõnul ei saa hooaja avaetappi Monte Carlos puhtaks asfaldiralliks nimetada. «Seal olid päris talvised tingimused.»