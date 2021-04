Tottnehamile viigi välja võidelnud Harry Kane võib vigastuse tõttu jääda eemale olulisest kohtumisest

Kohtumise 90. minutil lonkas aga väljakult minema Kane, kes tegi viga parema jala pahkluule. Tottenhami peatreener Jose Mourinho ei osanud pärast mängu Kane’i vigastust hinnata, kuid tema osalemine järgmisel nädalal toimuvas Inglismaa karikafinaalis Manchester City vastu on sattunud kahtluse alla.

«Mängida oli jäänud veel mõni minut, aga ta tuli väljakult ära, ju ta siis tundis midagi. Olen optimistlik ja loodan, et tal on aega taastuda. Eks me oleme varsti targemad,» ütles Mourinho pressikonverentsil.