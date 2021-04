Video ⟩ USA sprinter tegi ajalugu

McLaughlini põhidistantsiks on 400 m tõkkejooks, ning tiitlivõistlustelt on tal ette näidata kaks medalit, mis mõlemad pärinevad Doha MMilt. 4x400 meetri teatejooksus krooniti ta USA naiskonna koosseisus ilmatšempioniks, individuaalselt tuli ameeriklannal aga tunnistada maailmarekordi 52,16 jooksnud Dalilah Muhammadi paremust. Muhammadi on ka ainus naine ajaloos, kes suutnud McLaughlinist kiirem olla.