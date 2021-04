Video ⟩ Juutuuberist poksija Jake Paul lõi UFC võitleja esimeses raundis nokauti

JAKE PAUL WITH THE FIRST ROUND KNOCKOUT ON BEN ASKREN pic.twitter.com/Jpal6QEjGq

Paul, kes sooviks väga võidelda maailma kuulsaima vabavõitleja Conor McGregoriga, sõnas matši järel, et on näinud kurja vaeva, et nii kaugele jõuda. «Olen neli kuud iga päev treeningsaalis käinud. See on minu elu kõige hullumeelsem hetk. Ütlesin teile kõigile, et löön ta esimeses raundis nokauti. Tõestasin, et olen päris poksija,» sõnas sotsiaalmeediatäht.