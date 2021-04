Loodava Superliiga esimene president: teeme seda fännide jaoks

Perezi sõnul on selline võistlus vajalik, et tulla vastu fännide ootustele. «Nõnda aitame jalgpalli sellele tasemele, kus ta väärib olemist. Jalgpall on ainus ülemaailmne spordiala ja ainus, millel on üle nelja miljardi fänni. Meie, suurklubide kohustus, on sellises olukorras fännide ootustele vastata,» lausus hispaanlane.