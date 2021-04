Kontaveit ja Kanepi pudenesid maailma edetabelis tahapoole

Naiste edetabeli eesotsas muudatusi polnud: esimesel tabelireal paikneb jätkuvalt austraallanna Ashleigh Barty, kellele järgnevad jaapanlanna Naomi Osaka ja rumeenlanna Simona Halep. Muutumatuks jäi ka meeste esikolmik: esimene on serblane Novak Djokovic, kellele järgnevad venelane Daniil Medvedev ja hispaanlane Rafael Nadal

Tulles tagasi Kontaveidi ja Kanepi juurde, siis mõlemad neist on sel nädalal ka võistlustules. Kontaveit osaleb Stuttgarti WTA 500 turniiril, kus esikümnest on kohal seitse mängijat.

Võidu korral ootab Eesti esinumbrit maailma neljas, Sofia Kenin. Ameeriklanna on avaringist prii.

Kanepi on samal ajal võistlustules Istanbuli WTA 250 turniiril. Tema avaringi vastaseks on Kasahstani mängija Zarina Dijasega (WTA 90.) Varasemalt on kohtutud neljal korral, võitudega ollakse 2:2 viigis. Viimati madistati 2019. aastal Indian Wellsil, siis jäi 6:3, 6:7(6) peale Dijas.