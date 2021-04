Dopinguga patustanud Eesti judokale määrati kolmeaastane võistluskeeld

SUEKi teates on kirjas, et 40aastane Silde andis positiivse proovi eelmise aasta 3. oktoobril Orimattilas toimunud Soome meistrivõistluste raames. Judoka organismist leiti androgeense toimega anaboolset steroidi (19-norandrosteroon).

Positiivsest tulemusest andi Sildele teada kuu aega hiljem ning alates 5. novembris on tal peal olnud ajutine võistluskeeld, mis siis nüüd, märtsi alguses, muutus püsivaks kolmeaastaseks võistluskeeluks. Tagantjärele tühistati ka tema Soome meistrivõistluste tulemused.

Kuidas puutub see kõik aga Eestisse, kui Silde võistles Soome meistrivõistlustel? Nimelt on 40aastane mees spordi mõttes küll Soome litsentsiga, kuid põhjanaabrite juures resideeruval mehel on tegelikkuses taskus Eesti pass.