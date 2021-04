Koroonaviiruse seljatanud MK-sarja üldvõitja kardab, et haigus võib tema karjäärile halvasti mõjuda

Oberstdorfi MMil koroonaviirusega nakatunud Granerud on nüüd vaikselt taas vormi kogumas, kuid norralane pole väga vaimustuses, millises konditsioonis ta hetkel püsib. «Ma pole kindel, kas see on halb vorm või koroonaviirus, kuid ei tunne end kindlasti hästi. Mõistagi pole võimalik nõnda lühikest aega pärast hooaega jälle vormis olla, kuid aiman, et seis pole hea,» selgitas Granerud Norra rahvushäälingule.