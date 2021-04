Portugali MM-etapil startiv Eesti rallitalent: järgmisel aastal võiks mõelda tiitliheitluse peale

Karjääri jooksul seni 34 rallil osalenud Linnamäe kavatseb sel hooajal startida 12-15 rallil, mille hulka kuuluvad nii MM-sarja Euroopa etapid kui ka mõni kaugem võistlus. Horvaatia asfaldiralli jääb Linnamäe jaoks ära, sest tal ei olnud võimalik Sanremosse soojendust tegema minna. «Kuna nelikveolise autoga asfaldikogemust pole ja Horvaatia on üpris nõudlik, siis otsustasin keskenduda järgmisele WRC-etapile Portugalis,» ütles Linnamäe.

Noore rallisõitja huvi spordiala vastu tuli isa kaudu, kellega hakkas ta väga noorelt rallidel kaasas käima. «Huvi tekkis 4-5-aastaselt, peale üheksat aastat mangumist pandi mind lõpuks kardi rooli,» ütles ta.

Linnamäe sõnul võttis ta seda liiga lõdvalt ning ei mõistnud, et kiiruse taga on puhtalt töö. Esimest korda ralliautos istus Linnamäe koos Urmo Aavaga, kelle garaažis käis autodega tutvumas. «Pool aastat käisin seal ja suvel proovisin esimest korda ralliautot, milleks oli Aava Ford Fiesta R2. Sõitsin ühe korra ja siis sai minu mentoriks Andrus Laur.»

Hetkel ei saa Linnamäe sõita nii palju kui tahaks. «Hea meelega istuks iga nädalavahetus ralliautos, aga hetkeolukord seda ei võimalda. Tuleb mõelda ka finantsi peale, võimalusi taevasse lasta oleks rumal,» arvab ta. Vaatamata sellele, et finantsilisi takistusi Linnamäel ralliga tegeleda ei ole, on noormees pidanud karjääri alguses mööda nööri käima. «Ma arvan, et kõigis on mässaja vaim olemas ning mingi periood hakkad vanemate piire tunnetama. Nüüd käituksin kindlasti teisiti, aga olen ka teine inimene kui 14-aastaselt,» ütles Linnamäe.

R2 roolis jõudis rallisõitja enda sõnul punkti, kus tundis end mugavalt ning hirmu enam polnud, mistõttu oli ideaalne aeg liikuda järgmisesse klassi. «Esi- ja nelikveolisega tuleb sõita erinevalt – kui ühte nii sügavalt sisse harjutada, siis võib see kätte maksta. Praegu käib mul veel R5 üle jõu ning kruusarallidel on mugavam kui talverallidel, seega pikk tee on veel minna,» ütles ta.

Otsus maailmameistrivõistlustel ALM Motorspordi alt WRC2 klassis osaleda tehti eesmärgiga saada rohkem pilti ning parem stardipositsioon. «Oleme meelelahutajad, peame oma nägu ja nime müüma,» selgitas Linnamäe. Käesoleva hooaja jooksul soovib ta areneda nii palju, et aasta lõpuks sõita võidu kõige kiiremate R5 klassi meestega. Noore Linnamäe eesmärk on jõuda Rally2 klassis MMil poodiumikohale ning järgmisel aastal mõelda juba tiitliheitlusele.

Ralliautode tulevikust rääkides ütles Linnamäe, et hetkel ei ole ta veel hübriidi ja elektri fänn. «Keskkonna küsimus on oluline ja peame tegema endast kõik oleneva, aga arvan, et suures pildis on see nii väike osa. Usun, et sisepõlemismootoritel on veel pikk eluiga.»