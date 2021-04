Foto ⟩ Eesti rallifotograafi töö valiti viimase 25 aasta parimaks

Ree võidufoto on tehtud Ott Tänaku Ford Fiestast 2017. aasta Mehhiko rallil. Edaspidi ripub see foto Genfis asuvas FIA peakontoris.

«Võita kõikide nende ajatute fotode hulgast oli suur üllatus. Sarnane tunne valdas mind, kui nägin esimest korda enda tehtud fotot,» lausus Ree WRC kodulehele. «Selle foto tegemiseks kulus aasta planeerimist. Teadsin, et selles veetakistuses on kivid, mida sõitjad tahavad vältida. Seega oli see hea koht, kuhu kaugjuhitav kaamera panna.»