Kas ongi kõik? Esimesed klubid on Superliigast loobumas

Pühapäeval vutimaastiku raputanud teade peagi ilmavalgust nägevast Superliigast tekitas jalgpallimaailmas sõja. UEFA ja FIFA ähvardasid Superliiga asutajaklubisid sanktsioonidega. Näiteks kõlasid ähvardused, et Superliigas mängivad jalgpallurid ei saaks enam rahvuskoondisi esindada.

Superliigaga liitumiseks olid nõusoleku andnud 12 klubi, kellest kuus mängivad Inglismaal. Viimased uudised räägivad aga seda, et Londoni Chelsea on muutnud meelt ning valmistab ette dokumente Superliigast taandumiseks. Veidi hiljem teatas BBC, et sama teeb ka Manchester City.