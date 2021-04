Kriisa andis ennast Arizonas näole, kuid tuleviku osas ei pruugi see midagi tähendada

Väljaanne Fitness Style kirjutab, et Kriisa võttis osa Arizona uue peatreeneri Tommy Lloydi esimesest treeningust. Saalist tehtud fotol on näha, et samamoodi olid uue juhendajaga tutvust tegemas ka Christian Koloko, Azuolas Tubelis, Dalen Terry, Benn Mathurin, Tibet Gorener, Tautvilas Tubelis ja Jordan Brown.

Got a little workout in today ✅ pic.twitter.com/zgGjCbnllM — Arizona Basketball (@APlayersProgram) April 20, 2021

See ei tähenda siiski, et Kriisa oleks automaatselt Arizonasse jäämas. Sarnaseid pretsedente, kus esialgu võistkonnaga treenimist alustanud mängija siirdub ikkagi mujale, on ette tulnud varemgi. Ka Arizonal on üks näide varasemast võtta: 2009. aastal alustas nendega Zane Johnson, kuid siirdus hiljem ikkagi Hawaii ülikooli.

Eelmisel nädalal antud intervjuus selgitas eestlane, et tema käitumise taga on ülikooli otsus loobuda senise peatreeneri Sean Milleri teenetest. «Tulin siia mängima treeneri juurde, kes sai kinga. Seetõttu tundus mõistlik panna oma nimi üleminekuteportaali. Kui sa enda nime sinna üles ei anna, siis ei tohi teised ülikoolid sinuga suhelda. Nüüd on mul võimalik vähemalt teisi võimalusi vaadata,» lausus Kriisa, keda USA meedia väitel on jahtimas näiteks Brigham Youngi ülikool (BYU).