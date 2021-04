OTSEBLOGI ⟩ Epp Mäe läheb EMi poolfinaalis vastamisi tuttava prantslannaga

Epp Mäe oli selles vastasseisus kerge favoriit, kuid kindlasti ei tohi Aliyevat alahinnata. Tegemist on viimase kahe EMi veerandfinalistiga (võistlejaid kokku 18) ja 2018. aastal sai ta Venemaal toimunud EMil kaela pronksmedali.

Mäel on seevastu näidata auhinnakapis 2017. aasta EM-pronks ning samuti 2015. ja 2019. aasta MM-pronks.

Matši alguses oli selgelt näha, et Mäe soovib oma võimu kiiresti tulemuseks realiseerida. Ta näitas selgelt aktiivsemat maadlust ning see tõi ka edu. Järjepanu suutis ta Aliyeva matilt ära lükata või koguni selili panna. Veidi vähem kui neli minutit kestnud vastasseisus võttis Mäe lõpuks kindla 10:0 võidu.