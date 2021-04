Ametlik: Maik-Kalev Kotsar jätkab Saksamaal lammutamist ka tuleval hooajal

Asjaolu, et Hamburgi klubi lepingupikenduse varakult lauale lõi, pole vaja imestada. Kotsari esimene profiaasta on kulgenud väga hästi ning ta näitab Saksamaa kõrgliigas numbreid, mille üle võib uhkust tunda iga eestlane.

Kotsar on 29 mänguga visanud keskmiselt 14,2 punkti mängus, mis on liigas paremuselt 18. näitaja. Lauapallide arvestuses hoiab 211-sentimeetrine mehemürkas kuuendat kohta, noppides mängus keskmiselt 6,6 palli. Kõrgel kuuendal kohal paikneb Kotsar ka efektiivsusnäitaja arvestuses, see on 17,2.