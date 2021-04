Tänak esimesest korralikust asfaldirallist Hyundaiga: usun, et oleme liikunud õiges suunas

Sarnaselt Tänakuga sõidavad Horvaatias esimest korda oma praeguse autoga täispika asfaldiralli Toyota kolmik Sébastien Ogier, Elfyn Evans ja Kalle Rovanperä, Hyundai piloot Craig Breen ning M-Spordi sõitja Adrien Fourmaux.

«See vastab tõele,» sõnas Tänak DirtFishile. «See on [Hyundaiga] minu esimene korralik asfaldiralli, kuid olen saanud üksjagu testida. Sõitsime just Sanremos, mullu testisime Saksamaal ja sõitsime Alba rallil. Seega olen üsna palju autoga asfaldil olnud ja tunnen end aina mugavamalt.»

«Ma arvan, et oleme teinu palju tööd ning keskendunud kõvasti just asfaldile. Usun, et liigume õiges suunas,» lisas 2019. aasta maailmameister.

Võrreldes eelmise aasta sama ajaga on Hyundai sõitjad saanud palju rohkem autos viibida. Thierry Neuville’i sõnul on ta pärast Lapimaa MM-rallit WRC-autosse istunud peaaegu iga nädal. M-Spordi ja Toyota sõitjate ees annab see kindlasti eelise.

«Meil pole olnud luksust iga nädal sõita,» sõnas Toyota piloot Elfyn Evans. «Kuid ma ei muretse liiga palju. Me ei ole täispikka asfaldirallit selle autoga sõitnud. See on esimene. Monte on Monte ning Monza, noh, see oli nagu mini-Monte,» viitas ta eelnimetatud rallide talvistele oludele.