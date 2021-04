Video ⟩ Bundesligast välja langenud Schalke fännid tahtsid jalgpalluritele peksa anda

Arusaadavalt on Schalke fännid kohutava hooaja tõttu vihased, ent nende pahameel võttis eile ootamatud mõõtmed. Twitterisse postitatud videost on näha, kuidas Schalke mängijad surmahirmus klubi ultrafännide eest põgenevad.

De spelers van Schalke 04 moesten gisteren na de nederlaag vluchten voor een grote groep boze supporters die teleurgesteld waren over de degradatie. pic.twitter.com/1CNBZALfS4

Fännide käitumises nördinud jalgpalliklubi tegi eile sotsiaalmeedias ka avalduse. «Kui kolmapäeva varahommikul Bielefeldist tagasi jõudsime, vahetasid mängijad ja üks fännirühmitus omavahel mõtteid. Arutelu käigus otsustasid tuvastamata isikud piire ületada. See on lubamatu. Kuigi Bundesligast väljalangemine tekitab viha ja pettumust, ei ole vägivallaga ähvardamine aktsepteeritav. Paraku täpselt niimoodi eile juhtus,» kirjeldas Schalke vahejuhtumit ning lisas, et asjaga tegeleb edasi politsei.