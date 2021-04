Tänak enne Horvaatia rallit: tuleb päris katsumusterohke ralli

Muutlikud teeolud teevad ka Hyundai i20 WRC-autol ideaalse seadistuse leidmise keerulisemaks. «Kalendris on alati rallisid, kus tuleb leida kindel autoseadistus, aga sellel rallil on olud katselt katsele väga muutuvad. Iseloom muutub palju ja praegu ennustatakse ka vihmasadu ehk ka ilm mängib rolli. Sellistes oludes ei olegi võimalik ideaalset seadistust leida. Tuleb saada auto, mis saaks igal pool hakkama. See pole lihtne, aga see peab olema meie eesmärk.»

Viimasest viiest uuest MM-etapist on Tänak võitnud neli, kuid eestlane ei pea oluliseks ajaloos tuhnida ning ei arva, et statistika räägiks tema kasuks. «See on vaid statistika, ei anna meile rohkem punkte juurde,» ütles eestlane. Ehk näitab statistika, et Tänak suudab rallidel paremini kohaneda? «Ma ei oska seda öelda, see on kõigest ajalugu. See võistlus ei tule kindlasti mitte lihtsate killast,» vastas Tänak.