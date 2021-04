Ajaloo noorim MM-sarja liider Rovanperä: ma ei ütleks, et see mingi eriline saavutus on

«Tahan sõita puhta ralli ja draamat vältida. Sellisel rallil võib aga vigu ette tulla. Poodium on eesmärk, aga seda ei ole lihtne saavutada,» tõdes Rovanperä.

Küsimusele, mis tundeid tekitab temas MM-sarja liidrikoht, vastas soomlane: «Tunne on hea, aga ei midagi erilist. Kindlasti tahaks seda kohta säilitada, aga see on raske ülesanne. Võtan hooaega ralli-rallilt. Olla liider praeguses faasis ei ole nii suur saavutus.»

Horvaatia etapiks tehtud testidega jäi Rovanperä rahule, kuid kuna ta pole uute Pirelli rehvidega saanud vihmas sõita, siis hoiab ta pöialt, et nädalavahetusel vihma ei tuleks. Tõenäosus vihmasajuks on aga täiesti olemas. «Uute rehvide tõttu on kohti, kus ma end nii enesekindlalt ei tunne. Ma pole saanud neid vihmas testida. Muidu tunnen end hästi, aga rehvide osas on küsimärke.»